'छिछोरे' के लिए इस बॉलीवुड एक्टर ने नितेश तिवारी पर साधा निशाना, कहा- उम्र का तो लिहाज किया...देखें Tweet

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'छिछोरे (Chhichore)' रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म पूरी तरह कॉलेज लाइफ और मस्ती पर आधारित है. इस फिल्म के जरिए निर्देशक नितेश तिवारी ने युवाओं को लूजर न बनने की मानसिकता से दूर रहने का संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि, कॉलेज लाइफ आधारित फिल्म 'छिछोरे (Chhichore)' में कुछ अटपटे डायलॉग्स भी हैं, जिसे लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने डायरेक्टर नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) पर निशाना साधा है. फिल्म को लेकर निर्देशक पर तंज कसते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने कहा कि कम से कम अपनी उमर का तो लिहाज कर लिया होता.

I am sorry to say that our editors are not able to upload review of wahiyat #Chichhore! But pls note it's a waste of time, crap and full on headache film. If you want to torture yourself then go n watch it. I give 1* to this crap. And I got only 2 words to appreciate it #AaaThoo