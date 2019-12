'दबंग 3' का नया गाना 'नैना लड़े हुआ रिलीज, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- ऐसे गाने फिल्म को रोज रोज...

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) का नया गाना 'नैना लड़े' (Naina Lade) बीते दिनों रिलीज हुआ. इस सॉन्ग को फैन्स खूब पसंद भी कर रहे हैं. इस गाने पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी रिएक्शन दिया है, जो खूब सुर्खियों में है. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर कमाल आर खान ने इस संबंध में लिखा: "एक और 20 साल पुराना टाइप गाना. ऐसे सॉन्ग फिल्म को रोज-रोज तबाह कर रहे हैं". कमाल आर खान (KRK) के इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

This is one more 20 years old type song #NainaLade of film #Dabangg3! These crap songs are killing the film Day by day. https://t.co/XTN9zkDYwP