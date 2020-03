बॉलीवुड एक्टर ने फराह खान पर साधा निशाना, कहा- उन्होंने शाहरुख खान का करियर...

बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों फिल्मों से दूर है लेकिन चर्चा है कि वो जल्द ही कोई फिल्म साइन कर सकते हैं. शाहरुख खान को लेकर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है. उन्होंने अपने ट्वीट में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के करियर को बर्बाद करने का जिम्मेदार फराह खान (Farah Khan) को ठहराया. कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Angrezi Medium Movie Review: बेमिसाल इरफान खान और जानदार दीपक डोबरियाल, जानें कैसी है 'अंग्रेजी मीडियम'

Self proclaimed director Farah Khan is responsible to destroy career of #SRK by her most wahiyat film #HappyNewYear! And unfortunately SRK kept doing bad films like #Dilwale, #JHMS#Fan#Rais#Zero after #HNY also!