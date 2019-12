हिमांशी खुराना के लिए बॉलीवुड एक्टर ने खाई कसम, बोले- अगर वो घर से बाहर हुई तो मैं...

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के घर इन दिनों घमासान मचा हुआ है. वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से ही घर में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते कैप्टन बने सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने घर में से पांच लोगों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया था, जिसमें आसिम रियाज (Asim Riyaz), हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana), रश्मि देसाई (Rashami Desai), पारस छाबड़ा (Parash Chhabra) और शेफाली जरीवाला शामिल हैं. यूं तो 'बिग बॉस' का दर्शक अपने फेवरेट 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉमिनेट सदस्यों में से एक हिमांशी खुराना को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने हिमांशी खुराना के लिए कसम भी खाई है.

I request to all the people to vote for #HimanshiKhurana! By GOD, I will stop watching #BiggBoss if she will be out because She is the most beautiful girl in the house. @ColorsTV!