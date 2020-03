बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत 140वें और पाक 67वें नंबर पर, बहुत शर्मिंदा हूं

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. उन्होंने खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत की संख्या को लेकर यह ट्वीट किया है. उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्वीट में लिखा: "पाकिस्तान खुशहाल देशों की लिस्ट में 67वें नंबर पर है. जबकि भारत की संख्या 140 है. अमेरिका 19वें और यूएई 21वां सबसे खुशहाल देश है. और हमारी ड्रामा मीडिया यह दिखाती है कि पाकिस्तान सबसे खराब देश है. आज मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं अगर भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत पीछे है. यह सही नहीं है."

Pakistan is 67th happiest country, while India is on No. 140 in the list. USA is 19th and UAE is 21st happiest country. And our drama media people show like Pakistan is the worst country in the world. Today I am really ashamed if India is so far behind than Pakistan. Not done!