जामिया में शख्स ने की खुलेआम फायरिंग, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- देश बर्बाद होने की कगार पर...

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia) पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को प्रदर्शनकारियों पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना पर बॉलीवुड गलियारे से जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी इस घटना के संबंध में ट्वीट किया है. समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) का यह ट्वीट सबका ध्यान खींच रहा है.

जामिया में शख्स ने की फायरिंग, बॉलीवुड डायरेक्टर बोले-दिल्ली पुलिस देखती रही वो गोली चलाता रहा...

This is the proof Ki Desh Barbaad Hone Ki Kagaar Par Hai! Aur Ab society Main Itna Zahar Ghul Chuka Hai Ki Ab Shayad Hi Koi Iss Barbadi Ko Rok Paaye! pic.twitter.com/PblUnpScYN