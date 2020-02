जॉन सीना ने शेयर की आसिम रियाज की फोटो, तो बॉलीवुड एक्टर बोले-आसिम तुम स्टार बन गए

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है. इस मशहूर शो को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब देखा जा रहा है. शो में आसिम रियाज (Asim Riaz) और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे कंटेस्टेंट्स छाए हुए हैं. बिग बॉस के घर में आसिम रियाज की छवि एक एंग्री यंगमैन की बनी है और दर्शक उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं. आसिम रियाज के प्रशंसकों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है. ये नाम किसी और का नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) के सुपरस्टार जॉन सीना (John Cena) का है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आसिम रियाज की फोटो शेयर की है. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने जोरदार रिएक्शन दिया है.

Nothing can be bigger achievement than this for #AsimRiaz that @JohnCena is supporting him. Congrats #Asim you have become a star!! @ColorsTV@BeingSalmanKhan#BiggBossSeason13#Bb13#BiggBosshttps://t.co/ffBu2dhang