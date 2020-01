फिल्म 'लव आज कल' का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, तो बॉलीवुड एक्टर ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा...

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव आज कल ' (Love Aaj Kal) को लेकर सुर्खियों में हैं. गुरुवार को इस फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया गया, जिसके बाद फैन्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. पोस्टर में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान (Sara Ali Khan) अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में फिल्म को लेकर एक खुलासा भी किया है.

Director #ImtiazAli approached each and every actor for #LoveAajKal2 before to sign #KartikAaryan! Even Shahid kapoor refused to do this film. So let's see whether entire Bollywood was wrong and #Kartik is right?