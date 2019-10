महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले बॉलीवुड एक्टर ने मतदाताओं से की अपील, बोले- इस बार बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को...

महाराष्ट्र (Maharashta Assembly Election 2019) और हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार का शोर शनिवार की शाम छह बजे थम गया. दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर यानी सोमवार को मतदान होंगे और प्रत्याशियों की किस्मस ईवीएम में कैद होगी. मतदान से एक दिन पहले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट किया है. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में मतदाताओं से खास अपील की है. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

I request to all the people in mumbai and entire Maharashtra to vote for @BJP4India and @ShivSena so that very good and honest leaders @Dev_Fadnavis and @AUThackeray will form the next government to serve the people for next 5Yrs.