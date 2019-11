महाराष्ट्र पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट, बोले- राजनीति में किसी भी रिश्ते का महत्व नहीं होता...

महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) में बीते शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला. जहां एक तरफ सबकी नजरें उद्धव ठाकरे और शरद पवार द्वारा सरकार बनाने पर थी तो वहीं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार (Ajit Pawar) ने सुबह 8 बजे सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर पूरी बाजी ही उलट दी. इसके बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है. हाल ही में महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति पर निशाना साधते हुए बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने बताया कि राजनीति में भाई-बहन, चाचा भतीजा और मां-बेटा जैसे किसी भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच चाचा-भतीजे की लड़ाई को भी संबोधित किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने चाचा-भतीजे के जरिए शरद पवार (Sharad Pawar) और अजित पवार (Ajit Pawar) पर निशाना साधा है. कमाल आर खान ने महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति पर लिखा, "महाराष्ट्र में चाचा-भतीजे की लड़ाई यह साबित करती है कि राजनीति में भाई-बहन, मां-बेटे, चाचा-भतीजे जैसे किसी भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है." कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोग अपना खूब रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें कि इसके अलावा कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि राजनैतिक दल निर्वाचित विधायक को खरीद और बेच रहे हैं तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी वोट नहीं दूगा.

We all the people of Maharashtra should be ashamed, if all the political parties are selling and buying elected MLA's by us. I will never ever vote again in my entire life.