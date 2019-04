इस बॉलीवुड एक्टर ने लगाया आरोप, पीएम मोदी को चुनाव जीतने में मदद कर रहीं मायावती

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को लेकर उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इस बार पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) लड़ेंगी. लेकिन बीते दिनों कांग्रेस ने स्थिति साफ करते हुए अजय राय को वाराणसी से चुनाव मैदान में उतार दिया. इसी के साथ प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया. कांग्रेस के इस निर्णय पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आए. इसी कड़ी में बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी एक ट्वीट किया है और कांग्रेस के इस निर्णय को सही बताया है, जबकि मायावती (Mayawati) पर पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के समर्थन का आरोप लगाया है. अब कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है.

If @Mayawati and @yadavakhilesh were not ready to withdraw their candidate from Varanasi then @priyankagandhi must not contest from there. It's the right decision of congress. And it's proof that Mayawati is helping Modi Ji to win elections. Everything is possible in politics.????

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "अगर मायावती (Mayawati) और अखिलेश याादव (Akhilesh Yadav) गठबंधन के उम्मीदवार को वाराणसी से हटाना नहीं चाहते थे तो प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए.यह कांग्रेस का सही फैसला है. और यह इस बात का प्रमाण है कि मायावती चुनाव जीतने में मोदी जी की मदद कर रही हैं. राजनीति में सब कुछ संभव है." कमााल खान ने इत तरह मायावती और अखिलेश याादव पर हमला बोला है तो वहीं कांग्रेस के इस फैसले को सही ठहराया है.

Just hear the speeches of politicians everyday and in each speech, you will hear this- We have done good for all Pichde, Dalits, and Gareeb. And we will do good for them in future also. Then what middle class and rich people are for them? Nothing! Because they don't go to vote.