नितिन गडकरी ने कहा सरकार बीजेपी की नहीं एनडीए की बनेगी, तो बॉलीवुड एक्टर ने कह दी यह बात...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार बीजेपी की नहीं एनडीए की बनेगी. नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के इस बयान पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने रिएक्शन दिया है, जो खूब वायरल हो रहा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) वैसे भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है.

Today #Gadkari Ji said- #NDA will form new government, not #BJP! Means he has confirmed that #BJP is not going to win many seats. So #BJP is hoping for the support of other parties. And everyone knows that nobody is friend in the politics.