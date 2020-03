लॉकडाउन में मजदूरों की हालात पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट, लिखा- 'पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया कि...'

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते मंगलवार को देश में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लागू किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिसमें मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े. पुलिस उनके साथ काफी सख्ती से पेश आई. मजदूरों की इस हालात पर देश के जाने-माने लोग लगातार चिंता जता रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने पीएम मोदी को लेकर एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

PM Modi Ji has proved again by #lockdown21days that he does try to do good work but always does wrong in hurry. He doesn't think properly before doing anything. His intention is not wrong but still does wrong. 24 hours delayed #Lockdown could have been perfect decision for all.