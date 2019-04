पीएम मोदी पर अक्सर हमला करने वाले बॉलीवुड एक्टर ने कर दी उनकी तारीफ, Tweet हुआ वायरल

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर अक्सर निशाना साधने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने इस बार विपक्षी दलों पर करारा हमला किया है और पीएम मोदी (PM Modi) की जमकर तारीफ की है. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कमाल खान ट्वीट के माध्यम से अक्सर मोदी सरकार को घेरने को कोशिश करते हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के उस बयान पर हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और मायावती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से अच्छे पीएम होंगे. कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरा यह बॉलीवुड एक्टर, लिखा- भक्तों को तो...

Now Sharad Pawar is saying that Mamta, Naidu or Maya would be a better PM than Rahul. It's proof that every opposition leader is dying to become PM. Therefore I request to all the people to vote for @narendramodi Ji coz he is still better than these power hungry #2RsPoliticians