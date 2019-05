पीएम मोदी ने नहीं दिया पत्रकारों से सवालों का जवाब, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- उनका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय (BJP) में पांच साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पीएम मोदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सभी को यही उम्मीद थी कि वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे. लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने दिया. अब इस संबंध में पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है. बॉलीवुड गलियारे से भी पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की आलोचना की गई. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उनके ट्वीट के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आने लगे.

PM Modi Ji even didn't take questions of media people today and it's proof that he is the most fearful PM in the history of India. His chest is not of 56 inch but only of 6 inch.