एयर इंडिया के निजीकरण पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- पीएम मोदी और अमित शाह को...

एयर इंडिया (Air India) को लेकर बीते बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी (Hardeep Singh Puri) ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय कैयरियर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं होने की स्थिति में इसे बंद करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय वाहक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली दस्तावेज भी तैयार कर रही है. एयरइंडिया के निजीकरण को लेकर आए केंद्रीयमंत्री के इस बयान पर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. हाल ही में इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को बेचने जैसा निर्णय करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मेरा सलाम.

I salute @narendramodi ji and @AmitShah ji for taking a brave decision to sell #AirIndia! Moreover #MTNL and #Railway also should be sold to save loss of crores of rupees every year.