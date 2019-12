सलमान खान की आलोचना करने वाले बॉलीवुड एक्टर बोले- मैं उनका समर्थन करूंगा, अगर वो सिद्धार्थ शुक्ला...

सलमान खान (Salman Khan) की हमेशा आलोचना करने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने उन्हें लेकर एक बार फिर ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. उन्होंने इस बार यह ट्वीट बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) से जोड़कर किया है. कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. वैसे भी कमाल आर खान अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं.

I will 100% tweet good about #SalmanKhan if he will stop supporting mentally ill #SidharthShukla! #BB13#HappyBirthdaySalmanKhan