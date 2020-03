दिल्ली हिंसा पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- 'सलमान, शाहरुख और आमिर कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्यों...'

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) में अब तक 42 लोगों की मौत हुई है और 250 लोग घायल हो गए हैं. इस खबर पर हर क्षेत्र से खूब रिएक्शन आए. बॉलीवुड गलियारे से भी ट्वीट के जरिए कलाकारों ने जमकर ट्वीट किए. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का एक ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली हिंसा पर कोई रिएक्शन ना देने के लिए सलमान खान (Salman Khan) पर निशाना साधा है. कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब ध्यान खींच रहा है और लोग इस पर रिएक्शन भी देने लगे हैं.

Many people are asking me that why I am not saying anything about #DelhiRiots! If #Salmankhan#SRK#Aamir can't say anything then why should I? Salman Toh #BeingHuman Bhi Chalata hai, then why can't he say anything? Everyone is selfish and living his life for himself only! #Truth