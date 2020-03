बॉलीवुड एक्टर बोले शाहरुख खान और सलमान खान नहीं करते मुझे प्यार, क्योंकि मैं...

बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) को लेकर हमेशा हमलावर रहने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिर से एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. उन्होंने अपने ट्वीट में एक बार शाहरुख खान और सलमान खान पर निशाना साधा है. इससे पहले कई मौकों पर कमाल आर खान दोनों सुपरस्टार्स पर निशाना साध चुके हैं. उनके ट्वीट वैसे भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं. कमाल आर खान के इस ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे हैं.

Everyone loves me in the Bollywood except #SRK and #Sallu! Because they say that I should give 5* to all their crap films coz I am also Khan and they are also Khan. And I say that Khan, Kumar, Singh all are same for me So I can't give fake review for anybody to cheat my followers