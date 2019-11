शाहरुख खान के जन्मदिन पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- 'डर' और 'बाजीगर' से फैन था और अब...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. किंग खान के जन्मदिन पर उन्हें चारों तरफ से ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं. यहां तक कि शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके बंगले मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ इकट्ठी हो गई थी. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने शाहरुख के जन्मदिन पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में कमाल आर खान ने बताया कि वह शाहरुख खान की डर और बाजीगर फिल्म देखकर ही उनके बहुत बड़े फैन बन गए थे.

Bhai Jaan @iamsrk I was your biggest fan at the time of #Darr and #Baazigar and I still love you from bottom of my heart. Wishing you a very happy birthday! All the very best for your next film.