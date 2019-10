शाहरुख खान को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- अगर सुपरस्टार बनना है तो पाकिस्तान...

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों फिल्मों से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन शाहरुख खान ने अपने ट्वीट के जरिए वो अटकलें भी साफ कर दीं. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने शाहरुख खान और उनकी फिल्मों को लेकर ट्वीट किया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्वीट में बताया कि शाहरुख खान की फिल्में भारत में तब तक नहीं चलेंगी, जब तक वह फिल्म में पाकिस्तान की बुराई न करें. शाहरुख खान के लिए आया कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

No film of SRK will work in India now, if he won't abuse Pakistan in the film. And if he wants to become super star again then he should be against Pakistan in the film and I have a ready script for him. He will get national award and film will do 500Cr lifetime business at DBO.