सिद्धार्थ शुक्ला का व्यवहार देख बॉलीवुड एक्टर ने की प्रार्थना, बोले- मधुरिमा तुली जल्द इनकी गर्लफ्रेंड बन जाए

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के सभी कंटेस्टेंट ने घर में रहते हुए भी बाहर की दुनिया में अपनी दमदार फैन फॉलोइंग बना ली है. कई बॉलीवुड सितारे भी जहां 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट का सपोर्ट करते हैं तो वहीं, कुछ लोग उनके व्यवहार से परेशान भी हो चुके हैं. हाल ही में 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को लेकर एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मधुरिमा तुली को जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए. कमाल आर खान का सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपनी राय भी दे रहे हैं.

सुनील शेट्टी से रिपोर्टर ने पूछा बेटी अथिया शेट्टी के रिलेशनशिप को लेकर सवाल, एक्टर ने सुनाई खरी खोटी

After seeing very bad behaviour of #Shukla in #BiggBoss house, I pray to GOD that #madhurimaTulli should become his girlfriend very soon! #BB13