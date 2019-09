सोनाक्षी सिन्हा ने 'संजीवनी बूटी' को लेकर दिया गलत जवाब, तो KRK ने यूं ली चुटकी, Tweet हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. और वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. इस बार भी उन्होंने एक ट्वीटट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने इस बार सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) पर निशाना साधा है. दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा 'कौन बनेगा करोड़पति 11' (Kaun Banega Crorepati 11) में रामायण को लेकर पूछे गए एक आसान से सवाल का जवाब नहीं दे सकी थीं. इसी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल किया जा रहा है. अब कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

Bio of Sonakshi Sinha Ji!

Father- Shatrughan

Uncles-Ram Lakshman Bharat

Brothers- Luv and Kush

Bungalow Name-Ramayan

But she doesn't know that for whom Hanuman Ji brought Sanjeevani Booti.????????????#Sonakshi#KBC2019#KBC11