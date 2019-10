सौरव गांगुली को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, बोले- BCCI अध्यक्ष बनते ही विराट कोहली की कप्तानी...

भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. इसे देखते हुए हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट किया है. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कमाल आर खान ने अपने इस ट्वीट में सौरव गांगुली और वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से जुड़ी बात कही है.

I stopped watching cricket matches long ago because I don't want to watch fixed matches. Now I hope that honest cricketer @SGanguly99 will remove #Kohli from captaincy and I will start watching cricket again.