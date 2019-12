बॉलीवुड एक्टर ने मुसलमानों से की अपील, लिखा- ' पूरे दिन व्हाट्सएप पर यह खेल खेलना बंद करें कि...'

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रूकने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को नई दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद इलाके में भी जुमे की नमाज के बाद इसको लेकर प्रदर्शन हुआ. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. कमाल आर खान (KRK) के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में देश के मुसलमानों से खास अपील की है.

I request to all the Muslims to stop playing on WhatsApp full day by sending Messages that #RSS has done this to Muslims and police has done that to Muslims. You are making it worst, instead of helping Muslims by doing all this. Pls try for peace and harmony in the society.