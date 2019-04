इस बॉलीवुड एक्टर ने कहा, मनमोहन सिंह के कारण देश में तरक्की आई, उन्हें गाली न दें, Video में गिनाए उनके काम

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है. अब सारी राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हैं. बीजेपी की कमान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संभाली है तो कांग्रेस की कमान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हाथों में हैं. बीजेपी अपनी चुनावी रैली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की नीतियों पर जमकर निशाना साधती है. लेकिन बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने मनमोहन सिंह की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है और एक वीडियो ट्वीट कर उनकी उपलब्धियां गिनाई हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

It's my review of Ex PM Manmohan Singh Ji https://t.co/8RllgIRyKg