जम्मू-कश्मीर को लेकर इस एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- सभी भारतीयों का कश्मीर पर हक होना चाहिए

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों काफी तनाव का माहौल है. राज्य में चल रहे इस तनाव के बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एक्टर कमाल आर खान कश्मीर मुद्दे पर पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मुद्दे को लेकर लिखा, 'मैं पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) का पूरा सपोर्ट करता हूं. अगर कश्मीर हमारा है तो वो पूरी तरह से हमारा होना चाहिए, वो हमारा आधा नहीं होना चाहिए. हर भारतीय को दिल्ली और मुंबई की तरह कश्मीर पर भी पूरा हक होना चाहिए.'

I do fully support @PMOIndia@narendramodi Ji and @AmitShah Ji for #KashmirParFinalFight! If Kashmir is ours, So it's totally ours. It can't be partially ours. Every Indian should have full rights in the Kashmir also like #Delhi or #Mumbai only!