बॉलीवुड एक्टर ने सलमान खान की 'भारत' पर किया ट्वीट, बोले- प्रोड्यूसर्स को पता है फिल्म अच्छी नहीं...

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) कल रिलीज हो रही है. 'भारत' (Bharat) ईद के मौके पर यानी 5 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पनी इस फिल्म के प्रति लोगों के अच्छे रिस्पोंस के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) और उनकी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) जगह-जगह इसका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्वीट के जरिए 'भारत' (Bharat) और उसके एक्टर सलमान खान (Salman Khan) पर निशाना साधा है.

Producers of #Bharat are showing the film to media people today at 9pm with the condition that they can't tweet anything about the film till 1pm tomorrow. Means producers are 100% sure that media people won't say good about it. This is the blunder done by PR company #Spice!