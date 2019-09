बॉलीवुड एक्टर का Howdy Modi पर आया रिएक्शन, कहा- अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते...

खास बातें हाउडी मोदी पर आया बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर कही ये बात हाउडी मोदी पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट हुआ वायरल

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ ही वहां भारतीय और अमेरिकी मूल के हजारों लोग मौजूद थे. 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) को लेकर देश के नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज में भी एक्साइटमेंट देखने को मिली. लेकिन हाल ही में इस इवेंट को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने ट्वीट किया है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में कमाल आर खान (KRK) ने बताया कि 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) के बाद अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते बचे हैं.

Howdy Modi को लेकर इस एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- हमें क्या बांटता है...

Today's #HowdyModi event is proof that Now Pakistan is having only 2 options!

1) Destroy all the terrorists

2) Destroy the country

I hope #ImranKhan will choose option one. — KRK (@kamaalrkhan) September 22, 2019



'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) को लेकर किए गए ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने कहा कि अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते बचे हैं. केआरके (KRK) ने कहा, 'पहला, सभी आतंकवादियों को खत्म करे. दूसरा, देश को खत्म कर दे. मैं आशा करता हूं कि इमरान खान पहला रास्ता चुनेंगे.' 'हाउडी मोदी' को लेकर किया गया उनका यह ट्वीट सबका खूब ध्यान खींच रहा है. इसके साथ ही लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इससे पहले 'हाउडी मोदी' पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने भी ट्वीट किया था. इस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि हमें खुद पर गर्व है, हमें अपने समुदाय पर गर्व है और हमें अपने भारत पर गर्व है.

Everything about #HowdyModi was SPECTACULAR. Never have I seen such bonding between two countries. Reaction & cheering of the crowd of 50000 Indians in Houston was emotional & historical. And Hon. Prime Minister @narendramodi ji!! You are a real ROCKSTAR. Bravo. Jai Ho! — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 22, 2019

#howdymodi “Go Modi” - “Go Trump” - Houston, US. Proud of our being. Proud of the community. Proud of India. — Rishi Kapoor (@chintskap) September 22, 2019

करण देओल की फिल्म 'पल पल दिल के पास' की वीकेंड पर ऐसी रही कमाई, किया इतना कलेक्शन

बता दें पीएम मोदी (PM Modi) ने ह्यूस्टन में आयोजित हुए 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) समारोह में आतंकवाद के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने का भी मुद्दा उठाया . उन्होंने कहा, 'देश के सामने 70 साल से एक चुनौती थी, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने इसे 'फेयरवेल' दे दिया है. ये विषय है अनुच्छेद 370 का.' इस दौरान लोगों ने जमकर तालियां बजाई.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...