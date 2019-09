अमिताभ के बाद ऋतिक रोशन ने भी 'तुम मेरी हो' सॉन्ग को लेकर किया Tweet, फिर KRK ने दिया ऐसा जवाब

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) के नए सॉन्ग 'तुम मेरी हो' (Tum Meri Ho) पर बॉलीवुड गलियारे से जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं. महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने भी कमाल खान (Kamaal R Khan) के गाने पर ट्वीट के जरिए रिएक्शन दिया है. ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने लिखा: मैं इस की मासूमियत पर मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता. बहुत शुभकामनाएं. पेश है कमाल खान (Kamaal R Khan) और आयरा का नया सॉन्ग 'तुम मेरी हो' (Tum Meri Ho)."

Hahahahaha! Thank you bhai Jaan! Love you! https://t.co/C2Fudy7rnQ