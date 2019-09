अमिताभ बच्चन ने 'तुम मेरी हो' सॉन्ग को लेकर किया Tweet, तो केआरके ने यूं दिया रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) का सॉन्ग 'तुम मेरी हो' (Tum Meri Ho) रिलीज हो गया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस सॉन्ग पर महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्वीट के जरिए रिएक्शन दिया है. अमिताभ बच्चन ने कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस गाने का लिंक अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा है: "पेश है केआरके (KRK) और आयरा का सॉन्ग 'तुम मेरी हो' (Tum Meri Ho). इसके बोल केआरके ने लिखे हैं जबकि नीतीश चंद्रा ने इसे डायरेक्ट किया है."

Dream Girl Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' ने पहले ही दिन मचा दिया धमाल, किया इतना कलेक्शन

Thank you so very much sir! @SrBachchan! https://t.co/5tmFJrd0sd