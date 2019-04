आजम खान के 'खाकी अंडरवियर' वाले बयान पर भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, कहा- मुस्लिमों की छवि खराब कर...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हैं. रैलियों में नेताओं के आपत्तिजनक बयान भी सामने आ रहे हैं. रविवार को समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) ने भी कुछ ऐसा बयान दिया, जिस पर हंगामा मच गया है. आजम खान (Azam Khan) के बयान पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर आजम खान पर निशाना साधा है. उन्होंने आजम खान (Azam Khan) के आलावा असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और अबु आजमी (Abu Azmi) पर भी हमला किया. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

I wish that politicians like #AzamKhan#Owaisi and #AbuAzmi lose elections. These people are harming Muslims in a big way for their personal gains. Unfortunately poor Muslim people can't understand their tricks.