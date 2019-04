इस बॉलीवुड एक्टर ने कपिल देव की बायोपिक का उड़ाया मजाक, बोले- लोग इसमें देखेंगे क्या?

बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म '83' में कपिल देव (Kapil Dev) की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म के लिए वो जमकर पसीना बहा रहे हैं. कुछ घंटे पहले ही रणवीर सिंह और कपिल देव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इस तस्वीर में कपिल देव रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को ट्रेनिंग देते नजर आए. कपिल देव की बायोपिक पर अब बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने ट्वीट कर कपिल देव पर बन रही बायोपिक को लेकर तंज कसा है. कमाल खान वैसे भी हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. कमाल खान के ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है.

I really can't understand what will ppl like to watch in a biography of Kapil Dev? He won the cricket World Cup? So? Why should I watch a film on that? Means it can become a super flop like Azhar. Kabir khan is really a bad Director who can copy only. He can't make Original film. pic.twitter.com/xwKEE6kgkZ