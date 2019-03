बॉलीवुड एक्टर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान, ट्वीट कर कही यह बात...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण का चुनाव होने में अब बहुत दिन बचे हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं. बॉलीवुड गलियारा भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है. आए दिन बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस ट्वीट कर लोकसभा चुनाव पर अपनी राय रख रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) भी इन दिनों एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी राय रख रहे हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने फिर से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की खूब तारीफ की है और इशारों ही इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साध दिया.

टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक रोशन के सुपरहिट सॉन्ग पर किया शानदार डांस, Video हुआ वायरल

I can say with 100% guarantee that India didn't have better PM than Manmohan singh Ji and India will never ever have better PM than him. Today Whatever India is, its only coz of Manmohan Singh Ji. Thank you Manmohan Singh ji for bringing India till here. You have done ur duty.