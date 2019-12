बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, बोले- हर एक MP को 1 लाख रुपये से ज्यादा मिलते हैं और हम टैक्स पेयर्स...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. कमाल आर खान अपने ट्वीट को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर एक्टर अपने एक ट्वीट को लेकर खबरों में बने हुए हैं. दरअसल, कमाल आर खान (Kamaal R Khan Twitter) ने देश के हालातों और सांसदों की सैलरी पर निशाना साधा है. एक्टर का ये ट्वीट सांसदों की सैलरी और करदाताओं पर इसके बोझ को लेकर है. कमाल आर खान ने ट्वीट कर लिखा, "1964 में एक एमपी को हर महीने 500 रुपये की सैलरी मिला करती थी."

Each MP was getting ₹500 per month salary in 1964 and today that Salary has become ₹1 Lakh+ Many other benefits of value of crores of rupees. And tax payers have to bear all these expenses. Jai Ho!!