प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच पर यह बॉलीवुड एक्टर हुआ फिदा, लिखा- अब आप हमेशा के लिए हमारे PM

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election Result 2019) में बीजेपी की बंपर जीत के बाद बीते शनिवार को संसंद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) के शानदार स्पीच की चारों ओर तारीफ हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते हुए सांसदों को अल्पसंख्यकों का विश्वास जितने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ कई मुद्दे उठाए. पीएम के इस भाषण की तारीफ करने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है बॉलीवुड एक्ट और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) का . कमाल खान अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार कमाल खान (Kamaal R Khan) पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ की है.

De De Pyaar De Box Office Collection Day 11: अजय देवगन की फिल्म की 11वें दिन भी धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Sir @narendramodi thank you very much for your out of the world and historical speech of today. Now you are our PM forever.