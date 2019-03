बॉलीवुड एक्टर ने पीएम मोदी के लिए कह दी ये बात, Twitter पर कुछ यूं आया रिएक्शन

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की दहलीज पर खड़ा हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर की तरफ देख रहा है. इस चुनावी माहौल में राजनीतिक दिग्गजों के अलावा बॉलीवुड (Bollywood) की शख्सियत भी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल खान (kamaal R Khan) भी इन दिनों ट्वीटर अपनी राय रख रहे हैं. इसी कड़ी में कमाल आर खान (kamaal R Khan) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर हमला बोला है. उन्होंने लिखा कि 2014 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में मोदी जी चायवाले थे, जोकि देश में विकास करना चाहते थे. अब 2019 के चुनावों में वह चौकीदार बन गए हैं. जोकि देश में सबको देशभक्त बना रहा है. कमाल आर खान (kamaal R Khan) के मुताबिक मतलब ये है कि वह खुद विकास के मुद्दों से भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वह विकास नहीं कर सकते हैं.

Modi ji was Chailwala in 2014 election who wanted to do development in the country. He becomes Chowkidar in 2019 election, who wants to make everyone Deshbhakt. Means he himself has run away from development issue because he knows that he can't do it and it's not his cup of tea. — KRK (@kamaalrkhan) March 31, 2019

कमाल आर खान (kamaal R Khan) यही नहीं रुके, उन्होंने वाराणसी (Varanasi) लोकसभा सीट का भी विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि वाराणसी में मोदी जी (PM Modi) के खिलाफ सैकड़ों किसान और जवान उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. जोकि दिखाता है किसान, जवान और जनता को चौकीदार नहीं चाहिए. उन्हें एक प्रधानमंत्री (Prime Minister) चाहिए जोकि देश की जनता के लिए काम करे न कि अंबानी (Ambani) और अडानी (Adani) के लिए.

Hundreds of farmers and army men are going to contest election from Varansi, against PM Modi Ji to show him that Kisaan, Jawaan and Janta all don't want a chowkidar but they want a PM who can run the country for public instead of Ambani and Adani. — KRK (@kamaalrkhan) March 31, 2019

कमाल खान (Kamaal Khan) से सवाल उठाया कि अगर मोदी जी भक्त हैं तो उन्होंने भारतीय सेना (Indian Army) की ट्रेनिंग लेने के बजाय आरएसएस (RSS) की ट्रेनिंग क्यों ली. उस आरएसएस के, जोकि ब्रिटिशों के विपरित स्वतंत्रा सेनानियों के खिलाफ था. और आज वही आज वही आरएसएस (RSS) देश में लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है, कमाल है.

If Modi Ji is deshbhakt then why he took RSS training instead of Indian military training. That RSS only, who was with Britishers and against freedom fighters during the freedom fight. And today RSS is Distributing #Deshbhakti certificates to ppl. Kamaal hai! — KRK (@kamaalrkhan) March 31, 2019

कमाल आर खान (kamaal R Khan) इससे पहले भी पीएम मोदी (PM Modi) पर सवाल उठा चुके है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की तारीफ कर चुके हैं. कमाल आर खान (kamaal R Khan) के इस ट्वीट से ट्विटर पर उनको फॉलो करने वाले यूजर्स ने नाराजगी जताई है. लोगों ने कहा कि अगर आपको देश की इतनी ही चिंता है तो आप भारत छोड़ दुबई में क्यों बैठे हैं. एक यूजर ने कहा कि हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए. आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो वहां के मुद्दों पर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं.