बॉलीवुड एक्टर ने राहुल गांधी की यूं की तारीफ, बोले- आपका समय अब दूर नहीं...

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) में अपना हार स्वीकार कर ली है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए कहा है. लोकसभा चुनाव रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 330 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बहुत ही कम समय में सबका आभार जताकर और अपनी हार को स्वीकार किया. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया है और उनकी खूब तारीफ भी की है.

When 2 people compete, one win and one lose. It's superb that You @RahulGandhi have accepted your defeat with dignity. You just wait for your time, which is not too far away. All the very best.