बॉलीवुड एक्टर ने कुछ इस तरह की पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खिंचाई, फोटो हो गई वायरल

खास बातें इस एक्टर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर किया ट्वीट पाकिस्तानी टीम का यूं बनाया मजाक स्वरा भास्कर ने भी किया ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं. जिसको लेकर वो सुर्खियों में आ जाते हैं. बिग बॉस (Bigg Boss) में नजर आ चुके कमाल आर खान ने भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के क्रिकेट मैच को लेकर एक ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है. वैसे भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak) मैच को लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने मजेदार ट्वीट किए हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) के क्रिकेट मैच को लेकर पाकिस्तानी टीम की खिल्ली उड़ाते हुए एक ट्वीट किया है.

Pakistani people are waiting for Pakistani players at Karachi Airport like this. pic.twitter.com/0HwmlS4kNv — KRK (@kamaalrkhan) June 17, 2019

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर अपने तीखे अंदाज और तेवर के लिए जाने जाते हैं. इस बार कमाल आर खान ने भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) के मैच को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर चुटकी लेते हुए बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) का एक मीम शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं.' ये फोटो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'रमन राघव' की है. कमाल आर खान के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) भी जमकर पाकिस्तानी टीम की खिंचाई करती दिखी. स्वरा भास्कर ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंते-पहुंते पिट विट ना जाए.

Pakistani fans are hard!!!!! Inki team bechaari pit wit na jaaye ghar pahunchtey!!!! AND totally agree Harjeet! #IndiaVsPakistanhttps://t.co/oXx1W1MWwA — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 16, 2019

एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) द्वारा किए इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं. बता दें रविवार को भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) क्रिकेट का मुकाबला काफी शानदार रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां भारत ने पांच विकेट पर 336 रन बनाए तो वहीं पाकिस्तान ने 6 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे. इस मैच में भारत की शानदार जीत हुई, जिसके बाद भारतीय ट्रोलर्स के साथ-साथ पाकिस्तानी ट्रोलर्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खूब खिंचाई की.

