करन आनंद की फिल्म It's Over की शूटिंग हुई पूरी, लॉकडाउन में शूट करने को लेकर एक्टर बोले- काफी मुश्किल था...

करन आनंद (Karan Aanand) ने एनडीटीवी को दिया इंटरव्यू

लॉकडाउन (Lockdown) के बाद बॉलीवुड जगत धीरे-धीरे वापस पटरी पर लौट रहा है. फिल्म, टेलीविजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है. हालांकि, लॉकडाउन के बीच भी फिल्मी सितारों ने किसी-ना-किसी तरह फैन्स का मनोरंजन करने के लिए शूटिंग की. हाल ही में एक्टर करन आनंद (Karan Aanand) की फिल्म 'इट्स ओवर (It's Over)' की शूटिंग पूरी हो चुकी है. एक्टर ने फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन के बीच ही की और अब यह रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. अपनी अपकमिंग फिल्म 'इट्स ओवर (It's Over Film)' को लेकर करन ने एनडटीवी से खास बातचीत की. इस दौरान एक्टर ने फिल्म को लेकर कई बाते बताईं.