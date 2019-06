बॉलीवुड एक्टर ने अरविंद केजरीवाल का बनाया मजाक, कहा- दिल्ली की ठंड में बहा रहे हैं पसीना...

बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल (Paresh Rawal) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. बीजेपी से सांसद रह चुके परेश रावल ने आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर तंज कसा है. दरअसल, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से एमएलए सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर सीएम अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर शेयर की. जिसमें उन्होंने लिखा, 'सीएम और जो लोग उनके आसपास हैं उनके पसीने को देखिए.'

Look at the sweat of CM & those around him. pic.twitter.com/5DiNbbBoAw