'हिंदुत्व' को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया Tweet, तो परेश रावल ने कह दी ये बात...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस ट्वीट में उन्होंने हिंदुत्व को लेकर अपने विचार रखें हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल से 'हिंदुत्व' को लेकर लिखा, 'राष्ट्र के लिए संदेश: यदि आप हिंदुत्व आंदोलन को विभाजित करने का जोखिम उठाते हैं तो आप खुद विभाजित हो जाएंगें.' सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अब उनके ट्वीट पर बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) का रिएक्शन आया है.

परेश रावल (Paresh Rawal) ने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'बिल्कुल सही.' लगभग हर समसामियक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की इस प्रतिक्रिया पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं. बीते दिनों परेश रावल ने बीएचयू विवाद पर अपना रिएक्शन दिया था. परेश रावल (Paresh Rawal Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा था "प्रोफेसर फिरोज खान (Firoze Khan) के विरोध से स्तब्ध हूं. किसी भाषा का धर्म से क्या लेना-देना है. प्रोफेसर फिरोज खान ने अपना मास्टर्स और पीएचडी संस्कृत में किया है तो इसमें अचंभा क्या है. उनका विरोध करना मूर्खता है."

By same logic great singer late Shri Mohammad Rafi ji should not have sung any BHAJANS and Naushad Saab should not have composed it !!!!