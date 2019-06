धोनी के समर्थन में उतरा यह बॉलीवुड एक्टर, लिखा- 'BCCI को बोल देना चाहिए भाड़ में जाए ICC'

विश्व कप 2019 (Cricket World Cup 2019) में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में एमएस धोनी (MS Dhoni) ने सेना के चिन्ह (Army Insignia) वाले ग्लव्स को पहना था. एमएस धोनी (MS Dhoni) के ऐसा करने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. फैंस जहां धोनी के समर्थन में खड़े हैं तो वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एमएस धोनी (MS Dhoni) के ग्लव्स उतरवाने को कहा है. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) भी अब एमएस धोनी (MS Dhoni) के समर्थन में उतर गए हैं. उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई को इस मामले में धोनी का समर्थन करना चाहिए. परेश रावल (Paresh Rawal) के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

Dhoni Insignia Row .To put it simply and mildly, BCCI should tell ICC to go to hell .