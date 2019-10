एंटी नेशनल कहे जाने पर इस बॉलीवुड एक्टर का फूटा गुस्सा, Tweet कर बोले- मेरे पुराने वीडियो को एडिट करके...

साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले प्रकाश राज (Prakash Raj) सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने फेक न्यूज फैलाने वालों और उन्हें एंटी नेशनल व एंटी हिंदू कहे जाने वालों को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा उतारा है जो किसी वीडियो को एडिट कर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं. प्रकाश राज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

When you QUESTION THEM for POLITICISING RELIGIOUS BELIEFS ..They will pick up an OLD interview of yours EDIT it,twist WHAT YOU SAID.. create FAKE NEWS.. spread it to DEFAME you..then TROLL you branding as ANTI NATIONAL / ANTI HINDU to SILENCE YOU.. do we see the trap #justasking