बॉलीवुड एक्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल, बोले- आपकी पार्टी के 116 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले...

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने पीएम नरेंद्र मोदी से उन सांसदों को लेकर सवाल किया है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं. सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुनकर आए 542 सांसदों में से 233 (43 फीसदी) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं. इनमें से 159 (29 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शोध संस्था 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस' (एडीआर) की अध्ययन रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है. प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इसी रिपोर्ट का हवाला दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी से (PM Narendra Modi) सवाल किया है कि क्या ये सांसद कानून से परे हैं.

Dear SUPREME LEADER ..Since the country was asked to vote looking at you .. a report says.. we have 43% of MP s with criminal cases ..116 of them ..that is 39% is from your party SINCE THEY ARE TOO CLOSE TO YOU NOW... WILL THEY BE TOO FAR FROM THE LAW ?? a CITIZEN #justaskingpic.twitter.com/a5IPEne2x5