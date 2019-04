अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानती यह BJP उम्मीदवार, बॉलीवुड एक्टर ने यूं ली चुटकी

मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) इन दिनों लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं. हाल ही में उन्हें बिहार के बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के लिए चुनाव प्रचार करते देखा गया था. इस दौरान उन्होंने लोगों से कन्हैया कुमार को वोट डालने की अपील की थी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. प्रकाश राज (Prakash Raj) ने फिर से एक ट्वीट किया जो, इस समय सुर्खियों में बना हुआ है. प्रकाश राज (Prakash Raj) ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य (Sanghamitra Maurya) को लेकर ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है.

Dear CITIZENS...do you THINK this @BJP4India candidate from Badaun U P..With Her extraordinary UNDERSTANDING of the issues and her VISIONARY solutions will not only uplift the COUNTRY but with her WISDOM will also ELECT the CHOWKIDAR of INDIA...#justasking.. #MockeryofDemocracypic.twitter.com/xCmOExhb3W