'बाबा का ढाबा' के मालिक ने गौरव वासन पर लगाए आरोप, बॉलीवुड एक्टर बोले- उन्होंने बुजुर्ग कपल की मदद की थी और...

I agree whole heartedly. @gauravwasan08 has indeed done awesome work by highlighting the old couples plight.If this is a false allegation then we will and should acknowledge and applaud him even more and I will.A case has been filed and someone is up to some mischief cont.. https://t.co/UqGGAXTKpI

आर माधवन (R Madhavan) ने अपने ट्वीट में गौरव वासन (Gaurav Wasan) का समर्थन करते हुए लिखा, "गौरव वासन ने बुजुर्ग दंपत्ति को हाईलाइट करके काफी अच्छा काम किया है. अगर यह आरोप गलत हुए तो हमें उनकी और सराहना करनी चाहिए और हम करेंगे भी. केस फाइल कर दिया गया है और कोई गलत काम करने के लिए भी तैयार है और हमें यह देखना है कि कौन है, जिससे जो लोग अच्छा काम करने आए हैं, वह गलत महसूस न करें और यह सब करना ना बंद कर दें. यहां कोई सोशल मीडिया ट्रायल नहीं, दिल्ली पुलिस को मामले की तह तक जाने दें. हम सभी अच्छा काम जारी रखना चाहते हैं."

... mischief and we need to establish who, so that the good people who came to do good, do not feel taken for a ride and stop doing this altogether. NO social media trial here pls... let the Delhi police get to the bottom of this. We all want to continue to do good . https://t.co/uUTC8QhqMG