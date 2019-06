रणदीप हुड्डा ने की सूखे की मार झेल रहे लोगों की मदद, बोले- सरकार निकाले कोई समाधान...देखें Video

देश इस समय गर्मी की मार झेल रहा है, ऐसे में देश के कई इलाकों में सूखे से लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं. सूखा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (डीईडब्ल्यूएस) के अनुसार, देश का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा असामान्य रूप से सूखे की मार झेल रहा है. जो पिछले साल की तुलना में करीब छह प्रतिशत ज्यादा है. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय राहत संगठन खालसा एड (Khalsa Aid) के साथ जुड़े. उन्होंने सूखे की मार झेल रहे वेले गांव में लोगों को संगठन के साथ मिलकर पेय जल उपलब्ध कराया. बता दें इन दिनों तेलंगाना (Telangana), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र (Maharashtra) भी सूखे से प्रभावित हैं.

As Maharashtra is facing severe drought this year again,Our @Khalsa_Aid team is in Nashik to provide water relief & everyday 125000 litres of water is distributed in villages and supplied to the villagers through common wells. @KapilSharmaK9 @RandeepHooda @MikaSingh @RaviSinghKA pic.twitter.com/yIfOBRaRAJ

एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सरकार से सूखा पीड़ितों के लिए 'स्थायी समाधान ढूंढने' का अपील करते नजर आ रहे हैं. रणदीप रणदीप (Randeep Hooda) ने वीडियो में कहा, 'मैं वेले गांव (नासिक) में हूं. यहां पानी की बहुत कमी है, खासकर पीने के पीनी की बहुत कमी हैं...सारे कुएं सूख चुके हैं. यहां पर यह हर गर्मी की एक गंभीर समस्या है. '

There is a major shortage of water all over the country.. in #Maharashtra near #Nashik village #Vele with @khalsaaid_india volunteers trying to do our bit #EveryDropCounts be as prudent as you can @Khalsa_Aid#SaveWater@narendramodi@PrakashJavdekar@Dev_Fadnavis@amarpreet_kapic.twitter.com/89TuAEhokK