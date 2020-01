बॉलीवुड एक्टर ने हिंदू कट्टरपंथ पर साधा निशाना, बोले- ये हिंदू धर्म को नीचे की तरफ खींच रहे हैं...

मशहूर शायर फैज अहमद फैज (Faiz Ahmed) की कविता 'हम देखेंगे' का इस्तेमाल आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में गाई गई थी, जिसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. इसके साथ ही फैज अहमद फैज को हिंदू विरोधी बताया गया था, जिस पर बीते दिन जावेद अख्तर ने अपनी राय पेश की थी. हाल ही में फैज अहमद फैज और बीएचयू में मुस्लिम संस्कृत अध्यापक को लेकर बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. रणवीर शौरी ने हिंदू धर्म के मूल्यों को ठेस पहुंचाने और उसे नीचा दिखाने वालों पर निशाना साधा है.

From pulling down a Muslim Sanskrit teacher, to tearing down the poetry of #Faiz, I'm astonished at the stupidity of Hindu extremists. By departing from the core Hindu values of tolerance and openness, they're pulling Hinduism down.