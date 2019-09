ऋतिक रोशन पर आया बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, कहा- कोई लुक, डांस और एक्टिंग के साथ बड़ा सुपरस्टार बन सकता तो...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन दिनों फिल्म 'वॉर' (War) का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं. इस फिल्म में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और एक्ट्रेस वाणी कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म के अलावा ऋतिक अपनी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स और लुक्स के लिए भी खूब जाने जाते हैं. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ऋतिक रोशन को लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बताया है कि अगर कोई एक्टर लुक्स, डांस और एक्टिंग के दमपर सुपरस्टार बन सकता है तो उसमें ऋतिक रोशन पहले नंबर पर रहने वाले हैं.

If someone can become biggest super star with looks, dance and acting, then #Hrithik should be no.1 today. Because he is the only super star, who is the most handsome, best dancer and brilliant actor. But choice of the films and box office business decides the grade of the stars!